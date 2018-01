Baskérs Forlimpopoli, inizia il girone di ritorno: al PalaPicci ecco Budrio

Terminato il girone d’andata, inizia la seconda metà del campionato per i Baskérs Forlimpopoli che, sabato sera alle ore 18, ospitano al PalaPicci la Pallacanestro Budrio. I bolognesi sono una delle formazioni del gruppone di metà classifica, che nell’ultima giornata hanno agganciato il treno playoff grazie al sorprendente successo sul campo dell’Artusiana Forlimpopoli (69-75). Formazione che fa del ritmo e della pressione difensiva i suoi punti di forza, Budrio sarà un cliente davvero scomodo per gli scarsi che, comunque, nella gara di andata avevano rischiato il colpaccio in trasferta, dilapidando nel finale un match guidato per larghi tratti (68-65). Rispetto a quella gara, saranno diversi i protagonisti in casa Baskérs, dove si vive un momento decisamente positivo dopo le due vittorie nelle ultime tre partite. Non sarà di certo una sfida facile per i ragazzi di coach Rustignoli che, comunque, vorranno provare a bissare il successo contro Granarolo per provare ad allontanarsi dalle zone calde della classifica.