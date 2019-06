Baskérs Forlimpopoli, inizia l'era di coach Alessio Agnoletti. Confermati Rombaldoni e Rossi

Alessio Agnoletti sarà il nuovo coach dei Baskérs Forlimpopoli. Dopo 3 anni in Artusiana Basket Forlimpopoli, dove ha conquistato la vittoria del campionato di serie D e con l'ultima stagione, la salvezza in C Silver, coach Agnoletti si accasa ai Baskérs per intraprendere una nuova avventura. L'allenatore è già al lavoro col direttore sportivo Marco Catalano per gettare le basi della nuova squadra, che parte dalle riconferme di Rombaldoni e Rossi. Dopo 6 anni, 145 partite in maglia Baskérs, tante gioie come la cavalcata trionfale dalla Prima Divisione alla Serie D, ha invece appeso le scarpe al chiodo Giorgio Neri, capitano dei Baskérs in Serie D nella stagione 2018/19.

Foto pagina Facebook Baskers Forlimpopoli