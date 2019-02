Basket, Montegranaro troppo 'Poderosa' per Forli: per l'Unieuro ancora una sconfitta

Un’altra sconfitta, la quinta negli ultimi sei incontri: l’Unieuro capitola a Montegranaro al termine di una partita che ha avuto un senso unico sin dall’inizio. Marchigiani che si dimostrano all’altezza della posizione in classifica, centrando la nona vittoria consecutiva. Troppo alto il divario tecnico-fisico tra le due squadre, da rivedere la difesa ospite. Ora è ufficialmente crisi per i biancorossi, che domenica ospiteranno l'OraSì Ravenna in un derby che, a questo punto, non si può fallire.

Si rivela sin dall’inizio un match molto tattico, con due difese (soprattutto quella di casa) molto solide e attente. La sblocca Lawson e Marini (in campo dopo la squalifica convertita in multa), porta i suoi sullo 0-4 dopo un minuto e 50. La prima marcatura di Johnson per gli ospiti arriva dalla distanza per il 5-7 a 3:42. Dopo un inizio contratto, le due squadre cominciano a macinare punti per la gioia degli spettatori. Simmons a 3 minuti dalla prima pausa porta i suoi sul 14-11, riuscendo a trovare il canestro dall’interno dell’area dopo essersi girato sfruttando tutto il suo potenziale fisico. Arriva la prima disattenzione difensiva dei biancorossi, che dimentica completamente Mastellari, libero di portare i suoi sul 18-11 a due minuti dal termine del primo quarto. Montegranaro si porta sul +10 con una bomba di Petrovic, anche lui lasciato troppo libero dai romagnoli. Appena un attimo prima della pausa, arriva un’altra tripla: questa volta è Testa a centrare il bersaglio grosso dalla distanza. 24-11 dopo i primi 10 minuti.

Ad aprire il secondo quarto è Traini, che riesce a penetrare con estrema facilità la retroguardia forlivese: 26-13 dopo un minuto e sei secondi. Unieuro che chiama timeout dopo circa due minuti di gioco, con coach Valli evidentemente preoccupato per la direzione che sta prendendo l’incontro. Arrivano i primi due tiri liberi per Forlì: Johnson segna soltanto il secondo, tenendo quindi i suoi sotto di 12 (28-16 dopo 3:15). Simmons si dimostra freddo dai 6.25 mettendone dentro due e portando i padroni di casa sopra di 14 punti a circa metà tempo, costringendo Valli a chiamare un secondo timeout. Continua a crescere il vantaggio di coach Pancotto: 38-21 a 3:16 da metà incontro. Marini (nonostante un piccolo problema al tallone) si dimostra il migliore dei suoi mettendo dentro prima due tiri liberi, poi trovando il canestro col fallo (trasformando quindi dai 6.25). Timeout chiamato da Montegranaro. 40-32 a a 46 secondi dal termine del secondo quarto, Pancotto chiama il secondo time. Nei secondi rimanenti i marchigiani trovano l’ennesima tripla, questa volta con Corbett: 43-32 è il parziale dopo i primi due quarti.

Terzo tempo che si apre con un tiro da due di Simmons: 45-32. Montegranaro che si porta a +11 dopo un tiro dalla distanza di Palermo, che diventa +13 dopo 2:23, grazie a Corbett, uno dei migliori in campo. Amoroso trova i tre punti del 53-39 a 4:06, una mazzata per gli ospiti. E’ una festa per Montegranaro: +17 a seguito dell’ennesimo tiro dalla distanza, questa volta con Petrovic. 58-41 a 4:09 dalla mezz’ora, ospiti che sembrano aver accusato il colpo. Timeout chiamato da coach Valli. Biancorossi che a tratti cercano le azioni individuali, non riuscendo però a sfondare e senza pescare il jolly da fuori area. Negri porta i suoi a +21, massimo vantaggio, con il solito tiro da 3. 64-43 a 02:25 dai 30’, padroni di casa che non concedono davvero nulla. Si chiude il terzo quarto sul 71-49, punteggio davvero difficile da ribaltare vista anche la brillante condizione dei marchigiani.

Nell’ultimo quarto dell’incontro l’Unieuro attacca subito forte, portandosi a -16 dopo 40 secondi: Montegranaro chiama timeout, non vuole scherzi Pancotto. Nonostante l’atteggiamento giusto con cui i biancorossi rientrano in campo, lo scarto è troppo ampio. Marini e Giachetti hanno il colpo del -9 ma non ne approfittano, quindi i padroni di casa non perdonano e con Simmons si portano a +15 quando mancano 5 minuti e 45 al termine del match. Ospiti che devono fare i conti anche con un infortunio al ginocchio di De Laurentiis, applaudito sportivamente dagli spettatori. Passano i minuti ma il risultato in linea di massima non varia: 81-67 ad un minuto dal termine. La ciliegina sulla torta la mette Corbett, che con un tiro da lontano segna la nona vittoria consecutiva del Montegranaro. Il risultato finale è 84-72, quinta sconfitta nelle ultime sei per i biancorossi. Padroni di casa che hanno senza dubbio meritato il trionfo, precisi nel tiro e superiori tecnicamente oltre che fisicamente rispetto all’Unieuro.

XL Extralight Montegranaro - Unieuro Forlì 84-72 (24-11, 43-32, 71-49)

XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO: Amoroso 9, Corbett 17, Simmons 14, Palermov10, Negri 14, Treier ne, Petrovic 12, Mastellari 2, Testa 3, Traini 3. All. Pancotto.

UNIEURO FORLÌ: Johnson 16, Lawson 15, Signorini, Marini 11, Giachetti 10, Donzelli 11, Bonacini 5, Flan, Fabiani ne, Oxilia ne, De Laurentiis 4, Tremolada ne. All. Valli.