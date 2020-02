Basket, a Roma la presentazione della Coppa Italia. Giachetti: "Dai tifosi una grande carica"

Si è svolta martedì a Roma nella sede del “Corriere Dello Sport” la presentazione della Final 8 di Coppa Italia LNP che si giocheranno a Ravenna dal 6 all’8 marzo. Per la Pallacanestro 2.015 è intervenuto il capitano, Jacopo Giachetti, che ha presentato la stagione biancorossa e parlato della passione per il basket che viene vissuta a Forlì. "I tifosi ci trasmettono grande carica nel quotidiano, e questo ci dà una spinta incredibile in ogni cosa che facciamo, che sia un allenamento o la partita la domenica", ha dichiarato.

Giak ha parlato anche del suo rapporto con coach Sandro Dell’Agnello: "Mi fa piacere lavorare con lui, è un grande allenatore ed una grande persona, e sta creando qualcosa di importante in una piazza che vive di basket come Forlì. Anche quando nel corso della stagione abbiamo avuto alcuni passi falsi, è riuscito a dare grande serenità a tutto l’ambiente".

Durante la presentazione è intervenuto anche il presidente della LNP Pietro Basciano: "Siamo sicuri che sarà un bellissimo evento, anche per tutte le iniziative collaterali che sono state organizzate. Come ogni anno, mi aspetto una bella cornice ed un’ulteriore crescita di pubblico, e sono convinto che sarà così". E Basciano ha voluto mandare un messaggio chiaro ai giocatori: "Divertitevi voi sul campo e fate divertire tutti quelli che guarderanno". L’esordio dell’Unieuro sarà contro la Reale Mutua Torino, venerdì 6 marzo alle 18:30.