Basket A2 femminile: Arianna Puggioni firma con la Libertas Forlì

Dopo le conferme di Zavalloni e Gramaccioni,l’acquisto di Martines arriva anche Arianna Puggioni a rinforzare il reparto delle guardie forlivesi. La giovane tiratrice classe 1999 ,lo scorso anno a Cagliari (sponda Virtus) è alla sua quarta stagione in A2 ed ha scelto Forli’ per continuare il proprio percorso di crescita cercando il riscatto dopo una stagione, in Sardegna, avara di risultati.



Ecco la presentazione dell’atleta con le parole del DT Claudio Bagnoli: "Conosciamo la ragazza, che ha nel tiro da fuori il suo punto di forza tra fondamentali offensivi. Completera’ la nostra batterie di esterne che prevede anche l’inserimento delle baby 2002 Vespignani e Ronchi. Il nostro mercato continua comunque continua. Stiamo chiudendo per un centro che sarà una giocatrice giovane e di grande prospettiva. Poi completeremo il rosate con con un’ala forte"