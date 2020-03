Basket A2: il coronavirus cancella la Final Eight di Coppa Italia

La Coppa Italia di serie A2 che si sarebbe dovuta disputare a Ravenna non si giocherà. Lo ha comunicato la Lega Pallacanestro in una nota. L'emergenza-Coronavirus aveva prima spostato l'evento ed ora, per lo stesso motivo, è il primo appuntamento della stagione cestistica ad essere cancellato. La Lnp chiede alla Federazione di considerare interrotta al 30 marzo la stagione di serie B, senza quindi portare a termine i tornei.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la serie A2 resta uno spiraglio: sarà valutata, come si legge nella nota ufficiale, "la possibilità di ripresa del campionato nei mesi di maggio e giugno, a patto che i decreti governativi e sanitari vigenti in tale periodo rendano possibile una piena ripresa dell'attività sportiva, secondo le sue peculiarità (allenamenti, viaggi, porte aperte al pubblico)".