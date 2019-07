Basket A2, le Final Four di Supercoppa al Palalido di Milano

Sarà il Palalido di Milano (oggi Allianz Cloud) ad ospitare, il 27 e 28 settembre, la fase finale della quarta edizione della Supercoppa Lnp Old Wild West. Nello storico impianto milanese, recentemente inaugurato al termine dei lavori di ristrutturazione, si disputeranno semifinali e finali tra le quattro vincitrici dei quarti di finale, nel rinnovato format della competizione che per la prima volta vedrà la partecipazione di tutte le 28 squadre iscritte al campionato di Serie A2 2019-2020.

"Una volta saputo che l’impianto sarebbe stato disponibile, lo staff di Lnp ha lavorato per portarci il nostro evento di inizio stagione - dichiara il presidente Lnp, Pietro Basciano -. Ci è sembrato un atto dovuto nei confronti del Palalido, laddove si sono scritti capitoli storici della pallacanestro italiana. Raggiunto l’accordo con Milanosport, posso dire che è per noi un grande onore ed un privilegio far riaprire l’impianto milanese con un evento LNP".

"Sulla nostra idea di portare l’evento al Palalido si è poi innestata la promozione in Serie A2 dell’Urania Milano - aggiunge il segretario generale Lnp, Massimo Faraoni -. Ed a maggior ragione la scelta ci è parsa opportuna, invitare gli appassionati a vedere basket nell’impianto situato nel centro della città, confidando che possa fungere da traino anche per l’Urania, visto che dall’Allianz Cloud passeranno le vicende della prossima stagione di Serie A2. Infine un ringraziamento va rivolto al Comune di Milano, visto che la presentazione dei Campionati di Serie A2 e Serie B 2019/2020, sarà ospitata sabato 28 settembre dalla prestigiosa sede di Palazzo Marino".

Il programma

Venerdì 27 settembre

Ore 18.30 – Prima semifinale

Ore 21.00 – Seconda semifinale

Sabato 28 settembre

Ore 18.00 - Finale 3° posto

Ore 20.30 - Finale Supercoppa LNP 2019

Ordine delle gare ed orari di gioco saranno determinati successivamente, anche in base agli accordi per la copertura televisiva dell’evento.