Basket A2, Pallacanestro Forlì 2.015: arriva Cinti dalla Fortitudo Bologna

Pallacanestro 2.015 comunica di avere raggiunto un accordo per l’inserimento nel roster a disposizione di Sandro dell’Agnello del giocatore Federico Cinti.

Federico Cinti, classe 2001, arriva in prestito dalla Fortitudo Bologna, squadra alla quale è stato aggregato nella scorsa stagione con la quale ha esordito anche in Serie A2. Con i coetanei, ha disputato il campionato U18 Eccellenza con la maglia della Fortitudo 103 Academy.

Federico si aggregherà al roster della Pallacanestro 2.015 e sarà a disposizione di Sandro Dell’Agnello a partire dal primo giorno di preparazione. Successivamente, sarà valutato un suo eventuale utilizzo in doppio tesseramento.