Basket A2, scontro diretto: Orzinuovi è lo snodo chiave per l'Unieuro

Snodo chiave per il campionato della Pallacanestro Forlì 2.015 domenica all'Unieuro Arena: con palla a due alle 18 (arbitrano Caforio, Lestingi, Solfanelli) va in scena lo scontro salvezza che vede opposti i biancorossi ad Orzinuovi. I bresciani chiudono la fila con 4 vittorie, le stesse di Bergamo e Roseto, ma non hanno messo da parte le speranze di raggiungere i playout. Evidente che l'eventuale sprint salvezza - acceso dal ritorno in panchina di Crotti dopo la breve e infruttuosa parentesi Finelli - debba giocoforza cominciare a Forlì, sul campo di quell'Unieuro superata in un turbolento finale nella gara di andata (88-85) e lontana però 10 punti. Gara da dentro o fuori per Orzinuovi, a cui perdendo resterebbe solo la speranza di giocarsi la salvezza ai playout, ma fondamentale anche per Forlì: contro un avversario di complicatissima decifratura, nel roster e negli schemi di gioco, i biancorossi hanno l'opportunità di tornare alla vittoria mettendo un punto quasi definitivo sulla salvezza anticipata. A metà marzo e con un significativo upgrade sulla scorsa, tribolatissima stagione.

QUI FORLÌ - Il general manager Renato Pasquali inquadra il match come "molto delicato dal punto di vista psicologico, perché affronteremo un avversario che dovrà giocare ogni partita come se fosse l'ultima spiaggia. Noi dovremo produrre una delle nostre migliori prestazioni sia dal punto di vista tecnico che motivazionale". Ha parlato anche coach Valli: "Ci fa molto piacere tornare a giocare davanti ai nostri tifosi dopo un mese. E' una partita importante, che vogliamo vincere: rispetto all'andata potremo contare su un DiLiegro in più". Riccardo Castelli ha spiegato invece che la pausa "è arrivata proprio nel momento giusto, l'abbiamo sfruttata al meglio e siamo pronti a una battaglia".

QUI ORZINUOVI - Sul fronte ospiti coach Alessandro Crotti ha messo l'accento sul fattore campo e sul talento degli stranieri di Forlì: "E' una squadra che in casa ha fatto le sue fortune, quindi sappiamo che non sarà una trasferta semplice. Hanno in Naimy e Jackson i due terminali offensivi principali, dunque saranno loro i sorvegliati speciali, ovviamente senza trascurare il pacchetto lunghi e i tanti buoni giocatori che ruotano intorno a loro. Sicuramente una partita sulla carta non facile. Cercheremo di abbassare il quorum realizzativo perché solo così potremo riuscire a portare a casa la partita. È una partita che va interpretata sia a livello di ritmo che di intensità perché loro sono molto bravi a mettere grande fisicità sulle ali e sui lunghi avversari”. Per Mario Ghersetti “Forlì è una squadra molto fisica e con all’interno del proprio roster dei buoni esterni. Noi dovremo affrontare questa partita come se fosse una finale, nel vero senso della parola. Vista la nostra posizione in classifica non siamo nella condizione di poter regalare più niente a nessuno”.

PASQUA SOLIDALE - Sarà presente all’interno dell’Unieuro Arena (zona ingresso Parterre) uno stand dell’Istituto Oncologico Romagnolo. I volontari dello IOR proporranno ai tifosi le uova solidali di cioccolato. Due le versioni disponibili per ciascun gusto: quella da 500 grammi, al costo di 12 euro; e quella più piccola, da 350 grammi, a 10 euro.

OPERAZIONE GIALLO MIMOSA - In occasione della Giornata internazionale della donna dello scorso 8 marzo Pallacanestro Forlì 2.015 “apre” il settore giallo dell’Unieuro Arena a tutte le donne, che potranno assistere gratuitamente al match presentandosi alle casse e ritirando un biglietto omaggio. Nell'intervallo tornano a ballare sul parquet dell'Unieuro Arena le ragazze della Scuola di Danza Explodance di Forlì.

LE ALTRE - Domenica ore 12: Dinamica Generale Mantova-Termoforgia Jesi. Domenica ore 18: De’ Longhi Treviso-Bondi Ferrara, Roseto Sharks-Alma Trieste, OraSì Ravenna-Consultinvest Bologna, XL Extralight Montegranaro-Bergamo, Assigeco Piacenza-G.S.A. Udine, Andrea Costa Imola-Tezenis Verona.

CLASSIFICA - Consultinvest Bologna 36, Alma Pallacanestro Trieste 34, XL Extralight Montegranaro 30, G.S.A. Udine 28, De' Longhi Treviso 28, Tezenis Verona 28, Bondi Ferrara 26, OraSì Ravenna 26, Dinamica Generale Mantova 24, Termoforgia Jesi 24, Andrea Costa Imola Basket 24, Assigeco Piacenza 18, Unieuro Forlì 18, Agribertocchi Orzinuovi 8, Roseto Sharks 8, Bergamo 8.