Basket, ai ragazzi dell'Olitalia '95 abbonamento a vita per "meriti sportivi"

Durante l'intervallo della partita con Treviso il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 Giancarlo Nicosanti ha consegnato un abbonamento a vita "per meriti sportivi" a ciascun giocatore dell'Olitalia 1995. Era presente all'Unieuro Arena, accolta nel tripudio da circa 4.500 persone, tutta la squadra allenata da Phil Melillo: Stefano Attruia, Riccardo Casprini, Francesco Berlati, Giovanni Focardi, Juan Manuel Moltedo, Federico Antinori, Roberto “Bob” Cavallari, Massimiliano Di Santo, Andrea Niccolai, Massimiliano Monti e Kenny “Becks” Williams. I campioni di quella squadra che ha fatto sognare i tifosi forlivesi saranno per sempre "a casa" nell'impianto di via Punta di Ferro.