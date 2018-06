Basket, al via la Campagna Abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015

Prende il via lunedì la Campagna Abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015. Un momento attesissimo dai tifosi che, dopo la firma di Pierpaolo Marini, sognano una stagione entusiasmante, e anche dalla società, che un anno fa propose gli abbonamenti a squadra “fatta” mentre questa volta chiede ai sostenitori un atto di fiducia.

“Gente che non molla. Mai.” chiuse a fine 2017 a quota 2.340 abbonati, record all time per il basket forlivese. Il presidente Giancarlo Nicosanti ha già acceso la scintilla augurandosi un nuovo record, il segno tangibile di quella “ondata” biancorossa che continua a crescere in città e ha portato Forlì ai primissimi posti nella classifica delle presenze stagionali, con 50mila presenze all’Unieuro Arena nel campionato appena concluso. Da lunedì mattina abbonamenti disponibili presso la sede in viale Corridoni 10 dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per informazioni 05431753333 oppure info@pallacanestroforli2015.it.

I prezzi - In questa prima fase sono chiamati a rinnovare gli abbonati, con sconti importanti in tutti i settori dell’Unieuro Arena.

Parterre Gold 580 euro

Parterre A, B, E 380 euro

Parterre Low Cost C, F 250 euro

Centrale Numerato 190 euro

Curva Numerata 170 euro

Anello Giallo Non Numerato 110 euro

Le riduzioni - Porta un amico Per gli abbonati che porteranno un nuovo abbonato, nella prima fase, è prevista la stessa tariffa "rinnovo"; Over 65 10% sconto 65 anni già compiuti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento o del biglietto; Universitari (fino al 1993) 50% sconto con esibizione di documento di identità e tessera universitaria; Under 19 - 30% sconto 19 anni non compiuti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento o del biglietto; Under 14 - 50% sconto 14 anni non compiuti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento o del biglietto; Under 8 - 70% sconto 8 anni non compiuti al momento della sottoscrizione dell'abbonamento o del biglietto; Family (solo in abbonamento) Stesso nucleo familiare (2 adulti) sconto dell'80% al figlio under 14 e del 60% al figlio under 19; tutti bambini sotto i 4 anni compiuti al momento della sottoscrizione entrano gratuitamente se siedono in braccio ai genitori, altrimenti rientrano nella tariffa "under 8". Nel settore non numerato giallo l'abbonamento per i bambini fino a 4 anni è gratuito. Tutti i bambini devono, comunque, essere muniti di titolo di accesso (abbonamento o biglietto partita). Diversamente abili: il disabile o invalido (sopra al 50%) in grado di deambulare senza accompagnatore ha diritto alla riduzione del 50%. Il disabile o invalido in grado di deambulare e con necessità di accompagnatore ha diritto ad un ridotto del 50% e ad un omaggio. Il disabile o invalido non in grado di deambulare può ritirare un omaggio (più un ulteriore secondo omaggio per l'eventuale accompagnatore). Tariffa speciale dedicata ai giovani giocatori/trici di basket di Forlì.Tutti i giocatori/giocatrici delle squadre giovanili di Forlì e provincia, unicamente tramite la propria società di appartenenza, possono acquistare a tariffa agevolata un abbonamento strettamente personale ai prezzi indicati. In alternativa sarà possibile acquistare il biglietto solo al prezzo previsto dal tariffario 65+