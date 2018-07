Basket, all'Unieuro arriva la giovane guardia Michele Tremolada

Pallacanestro Forlì 2.015 annuncia l’arrivo in Romagna della giovane guardia Michele Tremolada. Nato a Monza il 20 agosto del 1999, Tremolada proviene dall’importante settore giovanile della Pallacanestro Cantù: nella scorsa stagione ha giocato con l’Under 20 Eccellenza biancoblù e in C con la Gorla Cantù.

Michele, che proprio sabato ha concluso la maturità diplomandosi in Scienze Umane con una tesi sulle Olimpiadi del ’36, racconta così la scelta di Forlì: “E’ una piazza che, come Cantù, respira pallacanestro. E poi so che Forlì è una città molto bella da vivere. Ho visto il palazzetto è sempre pieno, non vedo l’ora di cominciare”. Con l’innesto di Tremolada in quota Under, i giocatori che vestiranno la maglia di Forlì nella prossima stagione sono, al momento, sei: Davide Bonacini, Quirino De Laurentiis (confermati), Pierpaolo Marini, Jacopo Giachetti, Tommaso Oxilia e, appunto, l’ex canturino