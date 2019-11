Unieuro senza Ndoja a Roseto, il coach: "Serve un impatto fisico importante"

“Un impatto fisico importante” sarà la prima arma che dovrà utilizzare domenica la Pallacanestro 2.015 al palazzetto di Roseto secondo coach Sandro Dell’Agnello, che ha descritto l’avversario ed annunciato un importante forfait tra i suoi ragazzi. "La settimana è stata buona a parte qualche acciacco fisico che ci portiamo dietro - esordisce il coach -. Roseto è una delle squadre più atletiche del campionato ed è la squadra che gioca col maggior numero di possessi in contropiede primario. Sono ragazzi giovani a cui piace correre, dinamici, che giocano veloci: noi ci siamo allenati per contrastare questa loro caratteristica peculiare. Vivono di atletismo, di un uno conto uno e di grande presenza al rimbalzo d’attacco, tutte cose alle quali noi dovremo fare particolare attenzione”.

Domenica a Roseto mancherà una pedina importante ai biancorossi come Klaudio Ndoja: “Rush è recuperabile, Ndoja no. Ha un problema alla mano, ha bisogno di un pochino di riposo altrimenti non lo risolve. Verrà monitorato di settimana in settimana. Dobbiamo consolidarci su un certo tipo di atteggiamento e di solidità, ho molta fiducia. Domenica abbiamo fatto una grande partita sotto molti aspetti, su tutti quello mentale: è vero che bisogna essere duri fisicamente in campo, ma parte tutto dalla testa, dobbiamo continuare sulla falsa riga di domenica”.

Ecco le due chiavi per cercare di tornare a casa vittoriosi: “Ci vuole sicuramente una partita che abbia un impatto fisico importante da parte nostra, perché loro sono ottimi atleti. Dobbiamo certamente pareggiarli dal punto di vista dell’intensità fisica, il bilanciamento difensivo riguardo al loro contropiede sarà un’altra chiave, per averlo sarà necessario utilizzare il raziocinio mentale”.