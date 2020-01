Basket, attesa per il derby a Ferrara: non ci sarà la prevendita dei biglietti

Cresce l'attesa per il big match di domenica prossima che vedrà l'Unieuro Forlì in trasferta a Ravenna. I tagliandi saranno in vendita esclusivamente il giorno della gara al botteghino del MF Palace (Piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1, Ferrara). Sono previste due fasce di prezzo: 13 euro per il settore non numerato, e 18 euro per il settore numerato. La biglietteria dedicata ai tifosi di Forlì aprirà alle 16:30 e l’ingresso riservato alle 17.