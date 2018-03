Basket, Baskérs-bis: al PalaPicci cade anche Riccione

Dopo la pausa della scorsa settimana, riprendono la marcia i Baskérs, battendo per 77-75 i Dolphins Riccione dopo 40′ sempre in equilibrio. In avvio, la difesa allungata dei padroni di casa produce frutti, mentre in attacco è un positivo Poggi a scavare il primo solco. Riccione fatica a trovare buoni tiri, ma, col passare di minuti, la squadra di Ferro ingrana, riportandosi sotto coi canestri di un ispirato Amadori. Nel secondo quarto, i forlimpopolesi si incartano, faticando oltremodo in attacco e soffrendo in difesa le giocate di Mazzotti e le sportellate di De Martin. La bomba di Brunetti ed un paio di canestri in entrata danno però fiato ai Baskérs, che finiscono ancora sotto con il solito Amadori. La bomba carpiata di Pinza, però, permette ai padroni di casa di andare all’intervallo sul -1.

Dopo l’intervallo, Egbutu prova a scavare il solco con le sue scorribande, ma Cortini e Totaro non solo tengono i Baskérs in scia, ma permettono ai forlivesi di mettere il naso avanti, ma sono due giochi da tre punti di De Martin che permettono agli ospiti di tenere il break. Il match, però, si decide nell’ultimo quarto: Marchioni inventa qualche canestro dei suoi, ma la difesa disattenta lascia un paio di facili canestri ai riccionesi. I Baskérs continuano a macinare gioco, muovendo bene la palla e trovando punti, mentre i Dolphins muovono il referto con un De Martin glaciale ai liberi.

Dal 73 pari, i padroni di casa rompono gli equilibri con un bel canestro di Biscaro in entrata. Sull’attacco successivo, Riccione non trova il canestro, poi Cortini scarta una bella caramella per Pinza che segna il +4 a 30″ dal gong. Finita? Macché. Infatti, i Baskérs prima divorano una situazione di contropiede 3 contro 1, poi sprecano un fallo a 25 metri dal canestro. Ambrassa è glaciale, dall’altra parte Cortini affretta inspiegabilmente il tiro, così Mazzotti ha in mano il pallone del possibile lo: la bomba, però, scheggia il ferro, facendo partire il tripudio dei forlimpopolesi che, così, si preparano al meglio al derby contro l’Artusiana in programma mercoledì.

BASKÉRS: Marchioni 10, Pinza 11, Marzolini 2, Cortini 13, Picone, Totaro 16, Neri 2, Biffi 4, Mingozzi 2, Biscaro 6, Poggi 6, Brunetti 5. All. Vitali-Rustignoli.

RICCIONE: Egbutu 12, Zaghini 2, Mazzotti 9, Carlini ne, Pierucci 2, Brattoli, Ambrassa 2, De Martin 25, Amadori 23. All. Ferro.