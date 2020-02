Basket, ben tre promesse forlivesi alla "Giornata Azzurra" tra i migliori giocatori del territorio

Ci sono anche tre forlivesi alla "Giornata Azzurra", progetto istituito dalla Fip, che prevedere la visita dei responsabili in tutte le regioni italiane, per visionare i migliori giocatori del territorio, in programma il 26 febbraio a Ferrara. Tra gli Under 16 Eccellenza è stato convocato Paolo Bandini, giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015 che coach Sandro Dell'Agnello ha fatto debuttare in serie A. Tra gli Under 14 ci sono invece Alessandro Giosa e Tommaso Pinza della One Team. All’evento saranno presenti Andrea Capobianco, Responsabile del Settore Squadre Nazionali dell’Attività Giovanile, e Antonio Bocchino. I tre giocatori saranno a disposizione del Referente Tecnico Territoriale, Valeria Giovati. Il programma della giornata, oltre agli allenamenti suddivisi per annate, prevede una riunione tecnica con gli allenatori ed a seguire un “Clinic per allenatori ed istruttori”.