Basket, Bertinoro si avvicina al debutto in campionato con un pareggio

L’ultimo passo d’avvicinamento in vista del debutto in campionato finisce in un salomonico quanto inusuale pareggio. Il Gaetano Scirea porta comunque a casa tre periodi su quattro lasciando intravedere buone indicazioni sugl’inserimenti dei nuovi arrivi e progressi dei tanti under del roster. Pur priva di due elementi dello starting five (Ricci e Bracci cui fanno il paio le asssenze di Carella e Silimbani fra i lughesi) la compagine bianconera si è ben disimpegnata anche grazie alla verve dell’ex Farabegoli e le bombe di capitan Enrico Solfrizzi. Come al solito punteggio azzerato ad ogni quarto e ultime prove sui vari meccanismi, da sabato s’inizierà a fare sul serio.

BASKET AVIATORS LUGO – GAETANO SCIREA BERTINORO 67-67 (16-21; 18-11; 12-13; 21-22)

BASKET LUGO: Alessandrini 5, Presentazi 3, Baroncini 3, Silimbani n.e., Masrè 12, Cappelli, Santini 5, Bazzocchi, Salsini 20, Arosti 4, Ravaioli R. 15. All.: Casadei

GAETANO SCIREA BERTINORO: Sampieri, Solfrizzi En. 11, Montaguti 9, Angeletti, Zambianchi 8, Ravaioli 8, Bessan 4, Farabegoli 15, Stoica, Rossi 8, Solfrizzi Em. 4. All.: Tumidei.