Basket C donne, Dogheria è scatenata: l’Aics Bk Forlì supera Budrio

L’Aics Basket Forlì tra le mura amiche del Pala Romiti trova la seconda vittoria stagionale in un match tirato contro una combattiva Pallacanestro Budrio che ha venduto veramente cara la pelle per tutti i 40’ di gioco.

L’avvio del match evidenzia delle trame d’attacco piuttosto farraginose per entrambe le compagini, con le ospiti che però riuscivano a trovare maggiori soluzioni e soprattutto grazie ai canestri di Castagnini provavano a far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte, ma le realizzazioni di Sampieri ed una tripla di capitan Cedrini tenevano le forlivesi attaccate all’avversaria e fissavano il punteggio sul 9-12 alla prima sirena. Al ritorno in campo le padrone di casa provavano a portare l’inerzia del match dalla propria parte grazie anche a Dogheria e Zoli particolarmente ispirate in fase realizzativa, Budrio resisteva però grazie alla solita Castagnini e riusciva ad andare al riposo lungo in vantaggio di un punto (19-20). Dopo il cambio di campo le ragazze di Brighina riuscivano a prendere in mano il pallino del match, 6 punti consecutivi di Sampieri ed una nuova tripla di Dogheria scavavano il primo piccolo solco tra le squadre e si arrivava all’ultimo riposo con l’Aics in vantaggio per 36-30. Non calava l’intensità offensiva delle padrone di casa nell’ultimo quarto di gioco, e continuava il magic moment della giovane Maria Vittoria Dogheria che con altre due realizzazioni da oltre l’arco lanciava definitivamente Forlì verso il bottino pieno, i canestri di Leardini e i liberi di Cedrini fissavano il punteggio sul definitivo 53-42.

Due punti molto importanti per la squadra di Davide Brighina in vista della difficile trasferta a Bologna del 16 novembre. La squadra sta crescendo trovando risposte importanti anche dalle proprie giovani che stanno dando un contributo sempre più importante alla causa.

A.I.C.S. Basket Forlì - Pall. Budrio 53-42

(9-12, 19-20, 36-30)

Forli: Bondi, Dogheria 14, Bertaccini 2, Bozzi 3, Zoli 9, Cedrini 6, Leardini 8, Silighini, Sampieri 11, Ravaioli, Farolfi, Bargellini. Coach: Brighina

Budrio: Frabetti, Rusticelli 6, Poli 10, Bertocchi, Grazia 4, Castagnini 11, Morena 2, Pazzaglia 7, Marcheselli 2. Coach: Poluzzi