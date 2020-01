Basket C femminile, l’Aics Forlì non stecca l’esame: Ravenna va ko

Splendida vittoria per l’Aics Basket Forlì che sul terreno amico del Pala Romiti ha la meglio del Capra Basket Team Ravenna in un match delicatissimo per la lotta alla qualificazione alla post season. La squadra di Davide Brighina ha saputo sfruttare al meglio ogni situazione favorevole del match, trovando il canestro con ottima continuità e attuando un intensità difensiva di livello altissimo.

Già dalle primissime battute del match, Luana Silighini lascia intendere di essere in una di quelle serate dove sarebbe difficile contenerla per qualsiasi difensore; i suoi canestri, coadiuvati dalle belle giocate di Giorgia Zoli e da un’importantissima tripla di Caterina Bozzi davano il via ad una piccola fuga per le padrone di casa. Il canestro della staffa di Viola Pallareti portava alla prima sirena sul punteggio di 21-10. Ravenna non si dava però per vinta e se Morigi non era in una di quelle serate da bomber alle quali ha abituato gli appassionati, ci pensava Maioli a riportare in partita le ospiti con 3 importantissime triple che ricucivano parzialmente lo strappo tra le due squadre, ma un canestro da oltre l’arco di Sampieri e due belle realizzazioni di Zoli consentivano alle forlivesi di arrivare comunque avanti (31-27) al cambio di campo.

Alla ripresa delle ostilità, l’Aics Basket Forlì non toglieva il piede dall’acceleratore e grazie alle belle realizzazioni di Bozzi e Silighini, piazzava lo strappo decisivo del match arrivando all’ultimo riposo sul rassicurante punteggio di 47-33. Ma la musica non si fermava e la solita Silighini decideva di mettere il punto esclamativo sulla sua maiuscola prova, mettendo a segno due importantissime triple che assieme ai 7 punti di Federica Montanari traghettavano le padrone di casa fino al 60-69 finale. Come già accennato era fondamentale portare a casa il risultato contro una diretta pretendente ad un posto nei play-off, ora per la banda di Davide Brighina arriva l’importantissimo impegno di domenica con la società “sorella” Faenza Futura che potrà essere un importante crocevia per il prosieguo della stagione.

Tabellino

Aics Basket Forlì – Capra Team Ravenna 60-49

(21-10, 31-27, 47-33)

Forli: Dogheria, Bertaccini, Montanari 9, Pallareti 4, Bozzi 12, Zoli 9, Cedrini, Leardini 2, Silighini 20, Sampieri 3, Farolfi, Bargellini 1. Coach: Brighina

Ravenna: Tassinari, Maioli 15, Morigi 15, Calabrese, Rani 1, Porzio, Rontini 1, Shlyarhtur, Rossi 7, Pirazzini 10. Coach: Laghi