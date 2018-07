Serie A2 Est, stilato il calendario: l'Unieuro Forlì debutta a Cagliari. L'Epifania regala il derby con Imola

Sarà a Cagliari, con la Dinamo Academy, l'esordio stagionale in campionato per l'Unieuro 2.015 di coach Giorgio Valli (7 ottobre). Il debutto all'Unieuro Arena è in programma sette giorni più tardi per la seconda di campionato contro la Tezenis Verona, al quale seguirà un altro match casalingo (21 ottobre) contro la Termoforgia Jesi. Quarto turno lontano da casa, contro i Roseto Sharks, mentre la quinta di campionato vedrà l'Unieuro ospitare la XL Extralight Montegranaro (28 ottobre). La sesta di campionato (4 novembre) offrirà il derby contro Ravenna, che si giocherà al Pala De Andrè tra le mura amiche dei leoni bizantini (ritorno il 10 febbraio). Il turno successivo vedrà un derby emiliano-romagnolo, con la squadra di Valli ad ospitare la Bakery Piacenza (11 novembre). Ancora una sfida emiliano-romagnola all'ottavo turno, con Forlì impegnata a Ferrara.

Continua la striscia di appuntamenti emiliano-romagnoli nella nona giornata, con Forlì che sfiderà il 25 novembre la Baltur Cento. Nuovo turno casalingo per la decima di campionato (2 dicembre) ed altro derby, questa volta contro la Assigeco Piacenza. Per l'undicesima giornata i biancorossi saranno impegnati a Treviso contro la De Longhi, mentre nella dodicesima in casa ci sarà Udine (16 dicembre). Il tredicesimo round mette Forlì davanti la Consultinvest Bologna (23 dicembre al PalaDozza, ritorno il 7 aprile), mentre il turno successivo vedrà Valli & Co impegnati contro la Pompea Mantova all'Unieuro Arena (30 dicembre). Bisogna attendere il quindicesimo ed turno d'andata (6 gennaio) per il derby contro l'Andrea Costa Imola, che andrà a chiudere il giorno di ritorno all'Unieuro Arena il 20 aprile alle 20.30.

Il consiglio direttivo LNP ha definito due opzioni per i criteri di assegnazione delle 3 promozioni in Serie A e delle 5 retrocessioni in Serie B. Le società hanno manifestato a maggioranza l’orientamento per l’opzione che prevede la promozione diretta in Serie A per le prime classificate dei due gironi, Est ed Ovest, al termine della regular season. E la terza promozione decretata attraverso il tabellone dei playoff. Per le 5 retrocessioni invece, i Club hanno manifestato a maggioranza l’orientamento per l’opzione che prevede la retrocessione diretta solo per le ultime classificate in ogni girone al termine della regular season; con le altre 3 retrocessioni decretate attraverso il meccanismo dei playout a 4 squadre.