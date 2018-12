Basket, campionato di Eccellenza: altra affermazione per l'Under 16 della OneTeam

Se è vero che le grandi squadre riescono a vincere anche quando non giocano al meglio, allora la formazione Under16 di OneTeam partecipante al campionato di Eccellenza, può fregiarsi di questo titolo. Infatti nella seconda giornata di ritorno del campionato regionale di categoria - la prima di ritorno in casa contro la Virtus Bologna è stata posticipata e verrà giocata lunedì 28 gennaio - i ragazzi di coach Giuseppe Barbara hanno sconfitto la Vis 2008 Ferrara per 62-53 al termine di una gara sofferta e combattuta. I forlivesi, ancora senza Mistral ed anche senza Dini, hanno sbagliato molto, ma con la grinta, la voglia e, magari il piccolo ma fondamentale contributo anche di tutti coloro che hanno giocato poco, alla fine hanno battuto un'avversaria temibile, alta, forte e potente. Con questa affermazione Creta e compagni centrano la nona vittoria consecutiva dopo la sconfitta nella prima giornata di andata a Bologna contro la Virtus.

Altra bella notizia per il grande gruppo di OneTeam. Infatti Paolo Bandini e Giacomo Maltoni, due ragazzi del 2004, punti di forza delle formazioni Under16 di Eccellenza ed Under15 Gold, sono stati convocati nella rappresentativa dell'Emilia Romagna che dal 3 al 6 Gennaio 2019 disputerà a Rimini la 9ª edizione del Memorial fabbri, torneo dedicato alle rappresentative regionali. La squadra che rappresenterà la nostra regione giocherà il 3 gennaio alle 17 contro il Trentino, poi doppio impegno il giorno successivo - alle 11 contro la Toscana ed alle 16 contro il Lazio - mentre sabato 5 e domenica 6 si giocheranno le semifinali e le finali.

ONETEAM-VIS 2008 FERRARA 62-53 (17-21, 35-29, 50-44)

ONETEAM - Serra, Zambianchi 22, Maltoni, Bandini 2, Mistral n.e. Creta 19, Bertini 9, Gardini, Sampieri 2, Baroncini 8, Monticelli, Scarpellini. All.: Barbara