Basket, colpaccio dell'Under 16: qualificazione per l'Interzona

Non era mai capitato, almeno negli ultimi 40 anni, che una società forlivese riuscisse a qualificare due squadre giovanili per giocare l'Interzona. L'impresa è riuscita a OneTeam che, dopo la qualificazione della squadra Under 15, sabato ha timbrato il cartellino di accesso anche con la formazione Under 16. Ai ragazzi del 2002 era sufficiente vincere in trasferta contro la Pallacanestro Titano, evento che si è puntualmente e facilmente verificato: 69-36. Con questo successo i ragazzi di coach Giuseppe Barbara sono arrivati terzi con 30 punti nel loro girone alle spalle della capolista Vis Ferrara con 38 e della Virtus Bologna con 34. A questo punto OneTeam sarà attesa dall'Interzona che si disputerà in una località della Toscana ancora da definire dal 24 al 26 maggio: le rivali dei forlivesi saranno Cantù, la prima classificata delle Puglie ed una squadra che emergerà da uno spareggio ancora da disputare.

ONETEAM, UNDER 15 - Se la squadra OneTeam del 2003 aveva già centrato la qualificazione per l'Interzona con la vittoria nel penultimo turno a Bologna contro la Fortitudo, l'ultima gara del girone del campionato Under 15 di Eccellenza ha portato in casa forlivese altri due perle non da poco. Innanzitutto la squadra, vincendo a Reggio Emilia 64-75, ha centrato anche il primo posto in regione davanti a Imola arrivata seconda e a San Lazzaro; inoltre Giulio Zambianchi, con i 38 punti segnati contro i reggiani, è diventato il primo marcatore del girone con 460 punti realizzati a 25.5 di media in 18 partite.

Ora per gli Under15 di coach Barbara – che porteranno sulle maglie il nome di Olitalia, primo sponsor di OneTeam - inizia la preparazione per l'Interzona che si disputerà in una città toscana ancora da definire dall'11 al 13 maggio. Avversarie dei forlivesi saranno Bassano del Grappa, Avellino ed una quarta formazione che uscirà da uno spareggio.

UNDER 14 REGIONALE - Sfida alla capolista per i Baskers che scendono sul campo ancora inviolato dei Tigers per cercare l’aggancio in vetta. Partita mai in discussione dove i padroni di casa, memori della loro unica sconfitta proprio contro i galletti all’andata, sono per tutta la partita più motivati per di portare a casa il risultato. Dopo i primi 5 minuti in equilibrio i Tigers prendono il largo fino al +25 della terza sirena. Un ultimo quarto di orgoglio riduce il divario per i Baskers e fissa il punteggio sul -18. Bene Coralli con 17 punti e 13 rimbalzi.

ONETEAM-PALLACANESTRO TITANO 36-69 (12-14, 17-33, 22-57)

ONETEAM – Zambianchi, Mistral 2, Creta 2, Torelli 11, Adamo 7, Ciadini 8, Prandini 3, Flan 5, Syla, Squarcia 8, Fabiani 11, Gaspari 12. All.: Barbara

PALLACANESTRO REGGIANA – ONETEAM 64-75 (16-21, 31-44, 48-66)

ONETEAM – Serra 1, Zambianchi 38, Maltoni, Bandini 2, Mistral 8, Creta 15, Gardini 2, Sampieri 7, Borghesi, Scarpellini n.e. Monticelli 2, Dini. All.: Barbara

TIGERS-BASKERS 56-38 (15-7; 28-10; 44-19)

BASKERS: Coralli 17, Bacchi 6, Olivucci 4, Zauli, Garavini, Gardini 2, Gordini, Lombi 2, Preda 2, Padovano, Bolognesi, Ricci 5. All. Vandelli