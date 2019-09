Basket, Coppa Marchetti: i Baskers passano alla seconda fase

Baskérs vittoriosi nel primo appuntamento stagionale contro Basket Club Russi Asd, il tabellone finale recita 70-61 per i padroni di casa e quindi passaggio alla seconda fase della coppa Trofeo Marchetti. Parte con il piede giusto la nuova avventura dei galletti, che disputano una buona prova contro una Russi coriacea e battagliera, che vede in Andrea Porcellini (autore della solita performance offensiva 20 punti) il pericolo numero uno per la difesa di casa. Per i galletti ancora molte correzioni da fare per perfezionare quelli che sono i concetti di gioco di coach Alessio Agnoletti apparso comunque soddisfatto per il risultato.

Ora, col passaggio del turno, i Forlimpopolesi se la dovranno vedere con la fortissima Grifo Basket Imola di Russu, Riguzzi e Parenti, apparsa in gran spolvero durante il precampionato e quindi più accreditata al passaggio del turno, giocando lo scontro in casa.

Parziali: 21-21 / 46-38 / 59-51 / 70-61

Baskérs Forlimpopoli: Godoli 2, Servadei 4, Totaro 9, Rombaldoni (K) 16, Rossi 11, Guaglione, Gorini, Piazza 9, Cristofani 12, Biffi 7, Plachesi, D'angelo; All.re Agnoletti; Ass.te Ronci

Basket Club Russi: Morigi 5, Tagliaferri, Piani 4, Castellari (K), Cortini 12, Vistoli 5, Basaglia 1, Porcellini 20, Pambianco 4, Goi 5; All.re Tesei.