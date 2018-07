Basket donne, il primo rinforzo per l'Aics Forlì è Elisa Consumi

Dopo la conferma del coach Marco “Tusco” Montuschi ottimo direttore d’orchestra della bella stagione delle forlivesi, Il primo rinforzo della nuova Aics Basket Forlì nella nuova stagione sarà Elisa Consumi. La ventisettenne fiorentina vanta un passato importante in toscana, dove ha vestito con onore la casacca della PFF Firenze. Esterna dotata di ottima perimetralità dopo il trasferimento nel forlivese per cause lavorative ha deciso di sposare la causa della società del presidente Ghetti e mettersi a disposizione per una nuova stagione che si prospetta molto avvincente.

“Eravamo sulle tracce di Elisa sin dalla passata stagione –spiega il ds Cristiano Baccini- sapevamo che sarebbe arrivata dalle nostre parti e volevamo fortemente portarla a giocare nell’Aics. Fortunatamente ora ci siamo riusciti e questo mi fa davvero molto piacere. Sin dal primo contatto ho avuto conferma che si tratta di una ragazza molto seria e determinata che si sposa a pennello con le caratteristiche che hanno reso più che positivo il nostro progetto. Inoltre se ha la determinazione tipica delle ragazze toscane che noi già ritroviamo nella nostra Caterina Bozzi siamo convinti di aver aggiunto una freccia molto importante al nostro arco”

Arriveranno presto anche altre novità in vista della prossima stagione le cui date non sono ancora certe, ma la società Aics è già da tempo al lavoro per consolidare il buon lavoro fatto nell’ultimo campionato, andando a migliorare tutti i meccanismi, partendo dalle giovanili fino ad arrivare alla prima squadra che l’anno scorso ha sfiorato il sogno promozione.