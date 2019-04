Basket donne, l'Aics è favolosa: batte la capolista e le rinvia la festa promozione

E’ una Aics Basket Forlì davvero straripante quella che va a Rimini in casa della capolista pronta a festeggiare la matematica promozione in B e fa il colpaccio con una prova di sostanza concretezza e tantissime belle giocate che hanno imposto il primo stop stagionale alla quotatissima squadra di coach Pierfilippo Rossi.



Già dalle prime battute coach Montuschi ha ottime risposte dalle sue ragazze, Palari lascia subito intendere di essere in una di quelle serate dove è difficile avere ragione di lei in post basso e con belle giocate ed un ottima propensione a rimbalzo tiene l’inerzia del match dalla parte forlivese, l’ingresso poi di Montanari dalla panchina da la definitiva scossa per il primo allungo e la baby scuola Russi piazza in un amen 7 punti che fissano il punteggio a fine primo quarto sul 9-15. Al rientro in campo l’Aics sfrutta al meglio le proprie doti offensive costringendo spesso la difesa riminese al fallo, e la precisione dalla lunetta consentiva di mantenere costante il distacco dalle avversarie, ci pensavano poi una tripla di Bozzi ed un’altra realizzazione da oltre l’arco di Montanari a mandare le squadre al riposo lungo sul punteggio di 27-34.

Al rientro in campo però la forza della capolista si faceva sentire e l’Happy Basket tornava prepotentemente in partita. Rossi trovava belle risposte da Lazzarini e Novelli, e grazie anche ad una tripla di Farinello si arrivava all’ultimo riposo lungo sul punteggio di 44-50 che lasciava il match ancora apertissimo ad ogni risultato. Ma l’Aics dimostrava di essere in una di quelle serate in cui si ha una marcia in più, le belle giocate di Zoli e Cedrini, la “bomba” di Laura Bertaccini ed i bei canestri di una scatenata Federica Montanari sono il fattore che pendere definitivamente l’ago della bilancia dalla parte forlivese con la sirena finale che andava a suonare sul punteggio di 53-59.

Una vittoria bella sotto ogni punto di vista che consolida lo splendido cammino fatto fin qua dalle ragazze di Marco Montuschi, due punti ed il primo stop stagionale imposti ad una squadra che fin qui ha dimostrato di essere una corazzata sotto ogni punto di vista ed alla quale vanno i complimenti per una stagione praticamente perfetta. Ma la serie B è l’obiettivo anche dell’Aics e se la risposta in campo sarà sempre quella vista a Rimini non sarà facile per nessuno superare queste leonesse.

Happy Basket Rimini - Aics Basket Forlì 53-59

Rimini: Borsetti 2, Farinello 15, Lazzarini 6, Nanni 2, Novelli 12, Palmisani, Palmisano 8, Pignieri 4, Renzi, Poplawska La., Poplawska Li., Tosi. Coach: Rossi

Forlì: Mouharrar, Bargellini 6, Bertaccini 3, Montanari 20, Bozzi 7, Zoli 6, Cedrini 2, Silighini 2, Sampieri 2, Paleari 10, Zaccheroni, Leardini 1. Coach: Montuschi