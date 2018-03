Basket donne, le Tigers Rosa Under 20 alle finali nazionali

Le ragazze di coach Bagnoli mettono di fatto in campo l’ennesimo monologo arancionero che ha caratterizzato la stagione fin qui disputata e piegano le avversarie mandando ben 4 giocatrici in doppia cifra. Raccolgono dunque i frutti di un duro lavoro i dirigenti, i tecnici e le ragazze, che quest’anno hanno deciso di partecipare alla Serie A2 proprio con la formazione che oggi entra ufficialmente a far parte del gruppo delle migliori 8 squadre femminili Under 20 d’Italia. Le Tigers Rosa infatti raggiungono Umana Reyer Venezia, Battipaglia, Orvieto e Milano, qualificate di diritto alle finali, unitamente alle altre 3 formazioni che usciranno dagli altri raggruppamenti Interzona così come appunto le Tigers Rosa.



Tigers Rosa – Sistema Rosa Pordenone 77 – 48 (23-17; 49-25; 61-36; 77-48)

Tigers Rosa: Gramaccioni 10, Pieraccini 13, Missanelli 15, Zavalloni 16, Patera 6, Torresani 7, Zampiga 2, Olajide 3, Gentile 1, Duca 2, Balestra 2, Garaffoni. All.: Claudio Bagnoli. Ass.: Giovanni Bucci.

Sistema Rosa Pordenone: Maniero 11, ciotola 8, Ragogna 2, Bonivento 13, Ivas, Morello, Del Ben, Vaccher 2, Rosignoli, Iob 2, Sturna 9, Pontoni 1. All.: Eleonora Carrer.