Basket donne, Rkia Mouaharrar porta la sua energia all’Aics Forlì

Rkia Mouharrar sarà una giocatrice dell’Aics Forlì nella prossima stagione. La giovane di origine marocchina sarà un innesto importante per il sodalizio del presidente Gabriele Ghetti e grazie alla sua giovane età ed alla sua carica agonistica darà una importantissima sferzata di energia ad un gruppo che si lancia sempre di più verso la nuova stagione con l’intento di togliersi delle belle soddisfazioni.

“Roki come dice il suo soprannome, è una combattente – spiega il ds Baccini - è un innesto nel gruppo che ci voleva! E’giovane e volenterosa, mette tutta la sua grinta in campo e soprattutto ha voglia di migliorarsi, caratteristiche che riteniamo fondamentali per noi. E’stato facile convincerla ad unirsi all’Aics perché viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda in quanto a passione ed ambizione cestistica e sicuramente avremo modo di divertirci quest’anno”

Nata il 28 Ottobre del 2000, oltre ad importanti esperienze cestistiche la Mouharrar vanta anche un importante trascorso con la nazionale giovanile under 16 marocchina con la quale ha disputato anche un’ottima coppa d’Africa in Madagascar chiusa con 9,3 punti (miglior marcatrice della squadra) 2,9 rimbalzi ed 1,7 assist di media a partita con 27 minuti in media di utilizzo per gara.