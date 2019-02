Basket donne serie C: Forlì non si ferma e vince anche a San Lazzaro

Nuovo colpo esterno per l’Aics Basket Forlì che sul difficile campo di San Lazzaro trova un’altra importante vittoria che soprattutto lancia segnali positivi sul piano del gioco in vista dell’ormai imminente scontro con la capolista Rimini in programma giovedì al Pala Romiti. Le ragazze di coach Montuschi dopo un avvio un po’ stentato in fase offensiva sono riuscite a trovare la giusta quadra anche per annientare il pressing difensivo delle ragazze di Dalè riuscendo a capitalizzare al meglio le occasioni create.

L’avvio non è all’insegna del bel basket, con entrambe le squadre che facevano molta fatica a trovare la via della retina, dopo un primo sostanziale equilibrio, era l’ingresso di Zoli a dare la scossa alle forlivesi in fase realizzativa con 5 punti consecutivi che portavano al primo riposo al quale si arrivava sul punteggio di di 10-6 Aics. Al rientro in campo San Lazzaro aumentava il ritmo e ricuciva lo strappo riuscendo anche a mettere il naso avanti, ma una tripla di Bozzi e le belle giocate sotto le plance di Michela Leardini riportavano le ospiti avanti e si arrivava al riposo lungo con Forlì avanti 22-20. Nel terzo quarto la squadra di Montuschi dava lo strappo decisivo al match grazie soprattutto ad una Luana Silighini particolarmente ispirata che segnava nella sola terza frazione 7 dei suoi 20 punti finali, con una tripla dall’enorme peso specifico che dava il là alla prima piccola fuga forlivese prima dell’uiltimo break. Ma l’intensità si alzava anche e soprattutto a livello difensivo e la BSL trovava un solo canestro nell’ultimo quarto di gioco consentendo così grazie al canestro della staffa di Mouharrar di arrivare alla sirena finale sul punteggio di 50-35 in favore dell’Aics Basket Forlì.

Nemmeno il tempo di festeggiare che la testa va subito all’importantissimo impegno di giovedi, quando a Forlì arriverà l’Happy Basket Rimini capolista ed imbattuta, oltre alla già infortunata Donati che sarà out per l’intera stagione ed alla quale va l’abbraccio di società e compagne, coach Montuschi dovrà fare a meno anche di Federica Montanari che nel match di ieri per uno scontro di gioco è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso lasciando anzitempo il match. Per lei un emorragia congiuntivale che la terrà lontano dai campi per almeno 7 giorni.

BSL San Lazzaro – Aics Basket Forlì 35-50

San Lazzaro: Chichinato 2, Ghigi 17, Benadduce, Muccioli 2, Monterumisi 2, Raffaelli 2, Viviani, Averto 10. Coach: Dalè

Forlì: Mouharrar 2, Bargellini, Bertaccini, Montanari 4, Bozzi 8, Zoli 8, Cedrini 1, Silighini 20, Sampieri, Paleari 2, Zaccheroni, Leardini 5. Coach: Montuschi