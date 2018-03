Basket, dopo la pausa i Baskérs ripartono da Riccione

Dopo il turno di riposo, tornano in campo i Baskérs Forlimpopoli che, sabato sera alle 18, ospitano al PalaPicci i Dolphins Riccione. I rivieraschi, reduci dalla sconfitta contro l'Artusiana per 60-69, vorranno riprendere la loro marcia per non perdere terreno sulla zona playoff che dista ancora due punti. Lo stesso vale per i Baskérs che dovranno rispondere ai successi in fondo alla classifica di Granarolo e Ferrara dell'ultimo turno. Sulla carta, il pronostico è tutto per i riccionesi, che all'andata ebbero la meglio per 88-75 al termine di un match mai in discussione. Un playmaker esperto come Mazzotti, due lunghi dotati di grande fisicità come De Martin e Brattoli, due bocche da fuoco come Ambrassa e Amadori: queste le punte di diamante di un quintetto di alto livello su cui può contare coach Maurizio Ferro. Dopo il prezioso successo contro Stars e in vista della sentitissima sfida contro l'Artusiana, i Baskérs cercheranno di conquistare una vittoria dall'altissimo peso specifico.