Basket, dopo tre stagioni Giacomo Frigoli non indosserà la maglia della Gaetano Scirea

Dopo tre stagioni le strade di Giacomo Frigoli e della Gaetano Scirea Bertinoro si separano. La società bianconera non ha rinnovato l'accordo col playmaker cesenaticense. Complessivamente ha disputato 79 partite, totalizzando 712 punti. Dalla dirigenza arriva "un ringraziamento doveroso ed un sentito in bocca al lupo per le nuove avventure al grande Frigo, assoluto protagonista dello spareggio salvezza di due stagioni fa e sempre uno degli ultimi a mollare sul rettangolo di gioco".

Foto Facebook Gaetano Scirea