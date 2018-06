Basket, è ufficiale: Davide Bonacini a Forlì per altre due stagioni

“Sono molto felice, è quello che volevo. Forlì è sempre stata la mia prima scelta perché questa città è ormai diventata la mia seconda casa. Non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, so che la società si sta impegnando molto per regalare delle soddisfazioni ai tifosi” ha commentato il giocatore subito dopo aver apposto la firma sul contratto. 28 anni compiuti lo scorso 15 giugno, “Bonna” non è solo il giocatore con più presenze nella storia della Pallacanestro Forlì 2.015, ma è anche il più amato dai tifosi dell’Uniero Arena, che ne adorano il temperamento e le qualità atletiche.

Play/guardia da 190 centimetri per 75 chilogrammi, Davide ha festeggiato nella scorsa stagione il traguardo delle 100 presenze in canotta biancorossa: il suo rinnovo era attesissimo dalla piazza. “Più che la conferma del Bonacini giocatore, il cui valore non si discute, ci premeva la sua intensità e il suo modo di giocare che è entrato nel cuore dei nostri tifosi. La sua conferma è un atto doveroso” ha spiegato il Gm Renato Pasquali. Con Pierpaolo Marini firmato e Quirino De Laurentiis in batteria, sono quindi tre i giocatori che al momento strutturano il roster a disposizione di coach Valli.