Basket, Enrico Rossi sveste la casacca dei Baskers Forlimpopoli

Enrico Rossi non farà’ più parte del roster dei Baskers Forlimpopoli nella stagione sportiva alle porte. Al centro del progetto tecnico rossonero e playmaker titolare per due stagioni ove ha realizzato in 53 partite 598 punti ad una media di 11,3 ad allacciata. Rossi approdo’ alla corte del presidente Cristhofer Gardelli dopo due promozioni in cinque anni di Artusiana risultando sempre, in campo e non, un reale punto di riferimento tecnico ed umano per ogni componente del gruppo. "Al mitico "sindaco" , con le strade che inevitabilmente si separano, formuliamo i migliori auguri di un futuro radioso ad ogni livello", è la nota della società.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.