Basket femminile, l’Aics chiama a raccolta Forlì per il match dell’anno

Una stagione finora da incorniciare quella dell’Aics Forlì, le ragazze allenate da coach Marco “Tusco” Montuschi sono riuscite a fare bottino pieno in un campionato che le ha messe di fronte a diverse difficoltà e defezioni che hanno reso il cammino sempre più in salita, ma con una grande forza e coesione le forlivesi hanno sempre buttato il cuore oltre l’ostacolo fino ad arrivare a questo ultimo importantissimo capitolo finale contro la Magika Castel San Pietro.

Ed anche ora il cammino parte in salita, vista la sconfitta di misura (46-40) maturata negli ultimissimi secondi di gara 1 in casa della Magika, dove l’Aics era riuscita ad essere avanti per quasi tutta la durata dell’incontro e e solo un rocambolesco finale di gara è riuscito a far pendere l’ago della bilancia dalla parte delle emiliane. Ma è proprio nella difficoltà che Cedrini e compagne riescono a tirare fuori le unghie più che mai. Il fattore campo sarà determinante e per renderlo ancora di più innluente c’è bisogno di una grande cornice di pubblico martedi sera al palasport Villa Romiti di Via Sapinia, così come conferma il direttore sportivo Cristiano Baccini: "E’la partita dell’anno ovviamente e le ragazze vogliono riversare sul parquet tutte le loro forze e sono convintissimo che venderanno cara la pelle".

"Abbiamo le potenzialità tecniche e caratteriali per imporre il nostro gioco e tutti confidiamo molto in questo meraviglioso gruppo - chiosa -; è il mio primo anno all’Aics dopo tanti anni di serie A ma devo dire che l’umanità e le sensazioni che sanno trasmettere queste ragazze sono qualcosa di indescrivibile e sanno emozionare sul campo come poche volte mi è successo nella mia carriera. Ora però abbiamo bisogno che Forlì ci sostenga, chi ama lo sport, chi ama la propria città, chi ha voglia di difenderne i colori deve venire ad unire la sua voce e la sua voglia di vincere alla nostra perché ogni persona che si unisce a noi ci darà sicuramente una spinta in più per tentare questa impresa, che l’Aics, Forlì e tutta la sua gente meritano” E conclude con uno slogan: "C’è una squadra forlivese in finale, ora popolo di Forlì vieni a sostenerla".