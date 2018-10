Basket femminile, altro impegno complicato per la Medoc Forlì

Altro impegno complicato per la Medoc Forlì che si appresta ad affrontare in trasferta la Magnolia Basket Campobasso, formazione destinata ad un campionato di vertice. Introduce il match coach Balistreri, soddisfatto del lavoro svolto in palestra approfittando dello slittamento del match interno contro Faenza, non disputato sabato scorso: "Andiamo a Campobasso consapevoli che incontreremo una squadra costruita per un campionato di vertice, ma questo non ci spaventa. Abbiamo approfittato della pausa per riguardare i nostri giochi offensivi cercando migliori soluzioni. Le ragazze lavorano bene in palestra, non posso lamentarmi. Vogliamo migliorare nell’approccio iniziale, avere le giuste letture in attacco ed in difesa. Cerchiamo nelle ampie rotazioni i nostri punti di forza". Palla a due alle ore 18:30. Sarà possibile seguire la partita attraverso il netcasting di LBF all’indirizzo www.legabasketfemminile.it.