Basket femminile, Chiara Paleari approda all’Aics Forlì

Chiara Paleari è il nuovo innesto dell’Aics Forlì per questo finale di stagione. La squadra di coach Marco Montuschi dopo aver perso nei mesi scorsi Patricia Kulcsar, trasferitasi in Belgio, era alla ricerca di un innesto di qualità che potesse dare classe ed esperienza per l’importantissima volata verso i playoff che sta vedendo coinvolte Cedrini e compagne. Nata a Pordenone, classe 1978, una giocatrice a tutto tondo dotata di centimetri ma anche di perimetralità, capace di mettere in campo spiccate doti tecniche ed agonistiche. Nel suo passato diverse esperienze anche in serie A.

“Chiara è un atleta con un bagaglio di esperienza notevole - spiega Montuschi -, ma nonostante i suoi lunghi trascorsi agonistici, dimostra ancora la voglia e la grinta di una debuttante e questo non può che far bene alla nostra causa. Con la sua stazza va a coprire un ruolo dove negli ultimi tempi per diverse vicissitudini eravamo rimasti scoperti e ci darà una grandissima mano in prospettiva playoff” In chiusura le parole del direttore sportivo Cristiano Baccini: "Sono davvero felice dell’approdo di Chiara nel nostro team, la conoscevo come giocatrice ma già dai primi contatti che abbiamo avuto mi è sembrata una persona veramente super e molto innamorata della pallacanestro, mi auguro si trovi bene in questa esperienza e che ci dia una mano a raggiungere l’obiettivo playoff, nella speranza di poter anche continuare il nostro rapporto sportivo nel futuro".