Basket femminile, è una super Aics Bk Forlì: vittoria e secondo posto matematico

L’Aics Basket Forlì vince, convince e soprattutto si aggiudica matematicamente la seconda posizione finale nella regular season in vista dei playoff battendo il Progresso Basket Castel Maggiore in un match bello e pieno di spunti interessanti. Le ragazze di Montuschi hanno saputo rendere al massimo su tutti e due i lati del campo riuscendo anche ad arginare i passaggi a vuoto mantenendo sempre saldamente il pallino del match.

In avvio si nota subito la grande determinazione delle padrone di casa che cercano già dalle primissime giocate di imporre il proprio ritmo al match; i bei canestri di Bargellini e l’asfissiante pressing difensivo di Francesca Sampieri lasciavano presagire ad una serata difficile per Castel Maggiore che provava a reagire grazie ad una tripla dell’ottima Trivello, ma i canestri di Montanari e Zoli consentivano alle forlivesi di chiudere avanti il primo quarto 14-9. Al rientro in campo era un canestro da 3 punti di Calabrese ad accendere la miccia, ed una scatenata Michela Leardini colpiva ripetutamente dal post basso mettendo a segno 10 dei suoi 12 punti finali e lanciando l’Aics sul 33-24 prima del cambio di campo. Ma il Progresso è una squadra forte e lo dimostrava nella terza frazione di gioco dove grazie alle triple di Vaccari e Trivello riduceva fortemente il gap nel punteggio, ma Federica Montanari rispondeva mettendo in campo tutto il suo talento e grazie a 6 punti e tante belle giocate manteneva avanti le sue; la tripla di Bozzi ed il canestro di Calabrese consentivano a Forlì di arrivare all’ultimo riposo avanti 47-43.

Nell’ultima frazione era show forlivese dalla linea dei 6,75. Le due triple consecutive di Calabrese spezzavano definitivamente il match e le successive “bombe” di Cedrini (nel giorno del suo compleanno) e di Montanari (top scorer di serata con 15 punti) chiudevano il match sul punteggio finale di 62-51. E’festa negli spogliatoi per le ragazze di coach Montuschi che coronavano con il consolidamento del secondo posto una grande cavalcata fatta di tanti alti e pochi bassi. Ora bisognerà mantenere alta la concentrazione in vista dell’importante finale di stagione e soprattutto in vista di una post season che sarà più che mai interessante.

Aics Basket Forlì – Progresso Castel Maggiore 62-51

Forlì: Mouharrar 1, Calabrese 11, Bargellini 4, Bertaccini, Montanari 15, Bozzi 4, Zoli 3, Cedrini 5, Silighini 6, Sampieri, Paleari 1, Leardini 12. Coach: Montuschi

Progresso: Antonellini, Bernardini 3, Boccuzzi 2, Caravita, Grandini 5, Lolli 2, Mezzetti 2, Papotti 4, Prisco 6, Tartarini 2, Tridello 17, Vaccari 8 Coach: Borghi