Basket femminile, esordio casalingo amaro per la Medoc

Esordio casalingo amaro per la Libertas Basket Rosa Forlì targata Medoc che, alla “prima” al Villa Romiti, incassa la terza sconfitta consecutiva. Con una Juric non ancora perfettamente inserita nei giochi di coach Balistreri, ma comunque autrice di un incoraggiante 6 + 4 e 4 stoppate rifilate alle avversarie, la migliore in maglia Medoc risulta la capitana Alice Pieraccini, capace di far sentire la propria presenza a rimbalzo. Una doppia doppia netta per Pieraccini, che chiude con 12 punti e 14 rimbalzi. Lei la nota più lieta di una serata nella quale pesano le 21 palle parse dalle romagnole. Il resto lo fa il 37% dal campo delle biancorosse unito ai ben 30 viaggi in lunetta di una San Giovanni Valdarno guidata dalla doppia cifra di Orsini, Missanelli, Innocenti e Rosset, ma soprattutto capace di punire le padrone di casa monetizzando in contropiede le palle perse dalla Medoc. Ora tutte di nuovo in palestra. Mercoledì si torna al Villa Romiti per il recupero del match contro Faenza. E’ tempo di derby.

Medoc Forlì – San Giovanni Valdarno 60 - 78 (8-23; 21-19; 13-21 ; 18-15)

Medoc Forlì: Martines 4, Zavalloni 5, Pieraccini 12, Gramaccioni 11, Juric 6, Puggioni 5, Boni 7, Balestra NE, Vespignani 2, Duca E 4, Duca N 2, Ronchi 2. All.: Balistreri. Ass.: Bagnoli e Bucci.

S.G. Valdarno: Orsini 14, Dettori 4, Missanelli 14, Lazzari 9, Innocenti 16, Argirò, Valensin 3, Gabbrielli 2, Galli, Rosset 16, Di Costanzo NE. All.: Oralndo. Ass.: Franchini