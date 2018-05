Basket, l'Aics cerca l'impresa: un bus gratis per seguire le ragazze nella finalissima

Una splendida impresa sportiva di fronte ad un pubblico meraviglioso, questo è il riassunto perfetto del match andato in scena martedì in quel del Palasport Villa Romiti, dove l’Aics Forlì ha sconfitto la Magika Castel San Pietro guadagnandosi l’accesso alla terza e decisiva gara che stabilirà quale delle due squadre sarà promossa in serie B nella prossima stagione.

La forza che il pubblico forlivese ha saputo dare alle ragazze di coach Montuschi è stata incredibile ed ha davvero fatto la differenza, ed è proprio per questo che la società ha deciso di mettere a disposizione di chiunque volesse seguire l’Aics Domenica nel match delle ore 20 in casa delle castellane, un pullman completamente gratuito per gli appassionati che partirà da Forlì e riporterà la tifoseria e la squadra a casa al termine del match.

“Questo è il nostro modo di ringraziare il pubblico - spiega il direttore sportivo Baccini - e di direi quanto sia importante per noi. Personalmente ringrazio il presidente Gabriele Ghetti, ma anche le ragazze, che avrebbero fatto qualsiasi cosa per avervi al loro fianco durante il match. Abbiamo organizzato questo pullman completamente gratuito per chiunque volesse seguirci. Anche l’ingresso al palasport di Castel San Pietro sarà gratuito. I tifosi devono portare la loro voce ed il loro orgoglio di essere forlivesi e sostenitori dell’Aics per aiutarci a compiere quest’ultimo passo di un meraviglioso cammino”

L’appuntamento per la partenza alla volta di Castel San Pietro sarà alle 17 nella sede dell’Aics in via Bartolomeo Vanzetti 16/a, per prenotarsi e seguire la squadra basta telefonare o mandare un messaggio Whatsapp con il nome e cognome dei partecipanti al numero 338-9978698, per ricevere prontamente la conferma.