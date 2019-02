Basket femminile, il Derby di Forlì dice di nuovo Aics: Medoc superata

Un derby tutto di marca Aics Basket quello che si è disputato ieri sera nella cornice del Pala Romiti, con le ragazze di coach Montuschi che hanno già dalla palla a due imposto il proprio ritmo al match riuscendo ad amministrare bene il vantaggio per tutta la durata dell’incontro.

Come già scritto, già dalle primissime battute erano le padrone di casa ad imporre il proprio ritmo al gioco; Federica Montanari trovava subito un buon feeling con la retina e metteva subito a segno 7 dei suoi 9 punti totali nei primi 10’ di gioco, e grazie anche alle belle realizzazioni di Silighini si arrivava al primo riposo sul punteggio di 14-4. Al ritorno in campo era l’accoppiata Bozzi-Bargellini a finalizzare al meglio le trame offensive dell’Aics, ed il canestro della staffa di Gloria Calabrese portave le squadre al riposo lungo sul punteggio netto di 25-9.

Dopo il cambio di campo la squadra di Montuschi non abbassava i ritmi di gioco e scavava un margine ancora più ampio grazie alle tripla di Bozzi ed i bei canestri di Silighini e Sampieri riuscendo ad arrivare all’ultimo break sul comodo punteggio di 42-14. Negli ultimi 10’di gioco le padrone di casa allentavano molto la presa difensivamente e la Medoc ne approfittava grazie soprattutto alle Belle giocate di Boni e ricuciva parzialmente il gap tra le due squadre, ma le belle realizzazioni di Mouharrar e Pallareti consentivano comunque di arrivare comodamente alla sirena finale con il punteggio di 58-35.

Si torna subito in campo domenica, con l’Aics Basket Forlì che sarà ospite della sua società sorella Futura Faenza con la quale continua ormai da tempo una solida e costruttiva collaborazione, per il team di Montuschi sarà importante dare continuità e cercare di allungare questa striscia di vittorie per consolidare la seconda posizione in classifica.

Aics Basket Forlì – Medoc Libertas Forlì 58-35

Aics: Mouharrar 5, Calabrese 6, Bargellini 8, Bertaccini 2, Montanari 9, Pallareti 4, Bozzi 8, Zoli, Cedrini 2, Silighini 9, Sampieri 3, Leardini 2. Coach: Montuschi

Medoc: Albano, Zavalloni 8, Boni 12, Luccaroni 8, Suprani 3, Quercioli, Terranova, Cortesi 2, Laraia 2, Terranova. Coach: Griffin