Basket femminile, l’Aics Basket Forlì non si ferma e vince anche a Faenza

Nuova vittoria importantissima per l’Aics Basket Forlì, che espugna il campo della “sorella” Futura Faenza con una partita in stile “motore diesel” vista la partenza decisamente difficile ed una crescita costante durante tutta la durata del match. Due punti di importanza capitale in vista della imminente sfida di giovedì con Budrio che varrà una importante ipoteca sul secondo posto finale.

L’avvio non è dei più spumeggianti da entrambe le parti, ma erano le faentine di Roberto Ceroni a trovare con maggiore facilità la via del canestro, rispetto ad un’Aics che raccimolava solo 6 punti nei 18 tentativi a canestro, statistica che descriveva al meglio le difficoltà realizzative del team nei primi 10’ che si chiudevano con la Futura avanti 9-6. Nei secondi 10’ era una tripla di Montanari a “sbloccare” l’attacco forlivese ed a cambiare l’inerzia del match. Zoli con due lampi offensivi dava il via al primo tentativo di fuga che veniva consolidato dalle triple di Bozzi e Silighini che consentivano a Forlì di andare a riposo in vantaggio 21-16.

Il terzo quarto vedeva nuovamente le forlivesi spingere forte sull’acceleratore, Silighini trovava la retina con facilità e Zoli imbeccata bene in transizione davano il via alla fuga decisiva del match sugellata dai 5 punti consecutivi di Bozzi che mandavano le squadre all’ultimo riposo sul punteggio di 38-24. Nell’ultima frazione la squadra di Montuschi amministrava il proprio vantaggio riuscendo a contenere anche il tentativo di rientro di Faenza grazie alle belle triple di Minguzzi e Bornazzini, e si arrivava così alla sirena finale con l’Aics avanti 46-36.

Una vittoria importante per Cedrini e compagne che già dagli istanti successivi alla sirena finale hanno proiettato i propri pensieri sulla decisiva sfida con Budrio nella quale oltra alla migliore Aics Basket ci sarà bisogno di tutto il sostegno della gente forlivese.

Tabellino

Faenza Futura – Aics Basket Forlì 36-46

Faenza: Fiorani 6, Minguzzi 10, Manaresi 8, Balducci 2, Giorgetti 3, Guerrini 2, Panzavolta, Bennoli, Bornazzini 5, Spataro, Ballardini. Coach: Ceroni

Forlì: Mouharrar, Bargellini, Bertaccini, Montanari 5, Bozzi 13, Zoli 9, Cedrini, Silighini 12, Sampieri, Paleari 3, Zaccheroni, Leardini 4. Coach: Montuschi