Basket femminile, l'Aics Bk Forlì è super: sconfigge Budrio e vola a +6 sulle inseguitrici

Vince ma soprattutto convince l’A.I.C.S. Basket Forlì nell’importantissimo appuntamento interno contro Budrio che valeva un importante ipoteca sulla seconda posizione nella regular season. Una prova corale di altissimo livello quella messa in atto dalle ragazze di Montuschi che non hanno sbagliato praticamente nulla durante il match mantenendo il giusto piglio su entrambi i lati del campo per tutti i 40 minuti e portando a casa un trionfo che adesso le garantisce un margine di 6 punti in classifica sulle dirette inseguitrici.

L’avvio è equilibrato per le prime fasi di gioco; l’Aics costruisce ottime trame offensive ma fa inizialmente fatica a trovare la via della retina, ma poco dopo è un incontenibile Luana Silighini a salire in cattedra ed a trasformarsi in una vera e propria spina nel fianco per la difesa avversaria con giocate di forza e pura classe che consentivano alle padrone di casa di chiudere avanti la prima frazione 14-11. Un canestro di Calabrese ed una tripla di Cedrini davano il via alla prima e decisiva fuga forlivese, consolidata dalle belle giocate della solita Silighini e di un agguerrita Giorgia Zoli, Budrio faticava a contenere la foga offensiva di Forlì che grazie agli importanti canestri di Bertaccini e Montanari andava al riposo lungo sull’incoraggiante punteggio di 35-20.

Al rientro in campo gli attacchi risultavano maggiormente farraginosi e ne risentiva soprattutto lo spettacolo. Cedrini e compagne però provavano a piazzare la stoccata decisiva, e Sampieri, già autrice di una prova difensiva da incorniciare, suggellava la sua grande prestazione con una splendida tripla, e le giocate di Bozzi ed una coriacea Calabrese mandavano le squadre all’ultimo riposo sul punteggio di 44-27. Nell’ultima frazione di gioco Budrio provava l’ultimo assalto per ricucire lo strappo, ma Paleari si faceva sempre trovare pronta a chiudere ogni varco sotto le plance contenendo così al meglio il tentativo di ritorno delle ospiti ed a Forlì non rimaneva che amministrare la gara fino alla sirena finale.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, l’Aics Basket Forlì ha risposto al grande appuntamento con una vittoria decisamente maiuscola. Ora a 5 giornate dalla fine delle regular season, 6 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici sono un ottimo patrimonio da amministrare, ma è fondamentale mantenere alta l’intensità.

Aics Basket Forlì – Pallacanestro Budrio 56-39

Forlì: Calabrese 6, Bargellini 3, Bertaccini 4, Montanari 6, Bozzi 6, Zoli 6, Cedrini 5, Silighini 12, Sampieri 3, Paleari 3, Dogheria, Leardini 2. Coach: Montuschi

Budrio: Frabetti, Zalambani 10, Richetta 9, Martelli 5, Gilioli 4, Pattaglia 7, Castagnini, Cucinotta, Gnudi 2, Marchiselli 2. Coach: Busciglio