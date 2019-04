Basket femminile, l’Aics Bk Forlì vince e si gioca tutto all’ultima giornata

L’Aics Basket Forlì non si ferma, vince ancora e, complice il secondo stop consecutivo della capolista Rimini, rimanda ogni verdetto all’ultima giornata. Si perché ora la distanza fra le forlivesi ed il primo posto che varrebbe la promozione diretta in serie B dista solo 2 punti e lo scontro diretto in caso di parità di punteggio sarebbe in favore della squadra di Marco Montuschi.

La partita prende già dalle primissime battute il ritmo che le padrone di casa cercano di imporre al gioco. Montanari ribadisce il suo ottimo periodo di forma con bei canestri ed altrettante belle giocate ed una tripla di Caterina Bozzi da il primo strappo importante al match. L’importante canestro e libero di Silighini e la realizzazione dalla lunetta di Viola Pallareti fissano il punteggio del primo quarto sul 20-10. Al rientro in campo due fiammate pesantissime di Gloria Calabrese da oltre la linea dei 3 punti unite a due liberi realizzati spaccavano definitivamente la partita. Forlì prendeva il comando del gioco e la bomba di Mouharrar mandava le squadre al cambio di campo sul 41-23. Alla ripresa del gioco le gerarchie in campo non cambiavano e nonostante qualche passaggio a vuoto l’Aics manteneva ben saldo il controllo del match; paleari faceva la voce grossa sotto le plance, ma erano due triple del capitano Veronica Cedrini a pesare sul match come una sentenza senza appello. Il terzo quarto si chiudeva sul 59-36 e negli ultimi 10 minuti di gioco alle padrone di casa non rimaneva che amministrare il vantaggio fino alla sirena.

Ora solo 40’ separano l’Aics Basket Forlì dal proprio destino. Bisognerà vincere l’ultimo match il 16 tra le mura amiche contro Bologna, e qualora Rimini non riuscisse a superare San Lazzaro si verificherebbe uno scenario che fino ad un mese fa appariva più che mai improbabile con l’Aics promossa direttamente in serie B e la squadra di Pierfilippo Rossi costretta a giocarsi la promozione nei playoff. Bisognerà attendere il 13 aprile, ovvero la data del match delle riminesi per capire se l’ultimo match potrà valere un sogno o se bisognerà combattere ancora per raggiungerlo, ma fino ad allora non ci rimane che constatare che questa squadra non molla davvero mai