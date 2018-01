Basket femminile, l'Aics cade nell scontro diretto con Castel San Pietro

E’ purtroppo amaro per l’Aics Forlì lo scontro diretto tra prime in classifica con la Magika Castel San Pietro; le ragazze di coach Montuschi hanno dovuto cedere il passo tra le mura amiche alla diretta concorrente per la testa della classifica in un match altalenante, nel quale però le ospiti sono riuscite ad essere più concrete in fase offensiva per tutti i 40’ effettivi.

Sono stati gli avvii di tempo a risultare fatali alle forlivesi con due parziali da parte di Castel San Pietro che hanno consentito a Tintorri e compagne di tenere sempre in mano il pallino del match, e nonostante ad inizio terzo quarto Cedrini e compagne fossero riuscite a riagganciare le avversarie (33-33 dopo 2’ del terzo quarto), le ospiti sono caparbiamente riuscite a riportare l’ago della bilancia dalla propria parte con i canestri di Lipparini decisivi nei momenti caldi del match.

Nel prossimo turno di campionato l’Aics riposerà per poi riprendere con la prima giornata del girone di ritorno dove sul parquet del Pala Romiti arriverà Santarcangelo.

ICS Forlì- Magika Castel San Pietro 50-55

(15-21, 28-33, 39-47)

Forlì: Montanari, Calabrese 3, Rossi 7, Bussi, Sampieri, Bozzi 2, Bargellini 8, Cedrini 14, Donati, Giunchi, Gnini 4, Kulcsar 12. Coach: Montuschi

CSP: Tintorri 14, Venturoli 1, Venturi F. 5, Ventimiglia 14, Penna, Lipparini 9, Bellandi2, Venturi M. 3, Schiavina 2, Evangelisti 5, Bianconcini, Fabulli. Coach: Cilfone