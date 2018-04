Basket femminile, l’Aics Forlì è incontenibile e supera la Futura Faenza

Era l’ultima di regular season in casa per l’Aics Forlì, che nel recupero di campionato si impone sulla Futura Faenza con il punteggio di 59-40 dimostrando un buono stato di forma in vista del determinante match che le vedrà ospiti domenica sul campo della Magika Castel San Pietro per un vero e proprio spareggio che varrà il secondo posto in classifica. Già dalle prime battute si ha subito l’idea di una partita vibrante, con le faentine che con velocità e determinazione mettono in difficoltà la squadra forlivese che però dal canto suo resiste e con buona lucidità offensiva prende subito in mano il match anche se, dopo pochi minuti, coach Montuschi è costretto a rinunciare a Valeria Rossi, fermatasi per un infortunio alla schiena. L’Aics non si perdeva d’animo e grazie ai canestri importanti di Calabrese chiudeva il primo quarto in vantaggio di 7 punti.

Al ritorno in campo, la Futura non mollava ma erano i canestri pesanti di Letizia Giunchi a dare il primo strappo importante al match facendo arrivare le due squadre al riposo lungo con uno scarto di 13 punti. La musica non cambiava nei secondi 20’ con le padrone di casa che riuscivano a tenere in mano il pallino del match. Paleari dominava sotto le plance andando abbondantemente in doppia cifra nel conto dei rimbalzi e Gnini faceva lustrare gli occhi con assist di pregevole fattura. Si arrivava così alla sirena finale sul punteggio di 59-40 con le ragazze che potevano finalmente correre in spogliatoio per festeggiare oltre che la vittoria il compleanno di Francesca Sampieri. Domenica sarà il momento clou della regular season per la squadra di Montuschi, un ultimo capitolo decisivo in chiave play off, una vittoria significherebbe secondo posto, altrimenti si andrebbe ad affrontare la post season da terze classificate, le leonesse forlivesi sono pronte alla battaglia sportiva.

Aics Forlì – Futura Faenza 59-40

(21-14, 37-24, 44-32)

Forlì: Montanari 4, Calabrese 12, Bussi, Sampieri 6, Bozzi 7, Bargellini 3, Cedrini 2, Donati 5, Gnini 6, Paleari 6, Giunchi 8, Rossi. Coach: Montuschi

Faenza: Fiorani, Giselli 11, Balducci 8, Antonellini, Guerrini 2, Panzavolta 9, Bennoli 4, Spataro 6. Coach: Bedeschi