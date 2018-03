Basket femminile, l’Aics Forlì sbanca Mirabello e punta i playoff

Secondo successo consecutivo per l’Aics Forlì che in quel di Mirabello conquista due punti di capitale importanza in chiave play off. Le ragazze di Montuschi sono scese in campo con il piglio giusto riuscendo a tenere in mano il match per tutta la sua durata mettendo la giusta intensità su entrambi i lati del campo, con la risultante di una prestazione decisamente convincente.

Sono la tripla di Caterina Bozzi ed i canestri di Valeria Rossi a dare il la al primo piccolo vantaggio forlivese nei 10’ iniziali del match, il canestro finale di Sampieri mandava l’Aics al primo riposo in vantaggio di due punti. Era la stessa “Sampa” a fare la voce grossa nella seconda frazione di gioco mettendo a segno due canestri molto importanti e grazie anche alle belle giocate sotto le plance di Bargellini, Forlì piazzava un importante strappo arrivando al cambio di campo in vantaggio di 15 punti. Mirabello provava a rientrare in gara nella nella terza frazione dove trovava un maggiore feeling con il canestro, a differenza dell’Aics che riusciva però a rimanere in controllo della partita grazie alle belle giocate di Rossi.

Nel quarto ed ultimo periodo però le tre pesantissime triple del capitano Veronica Cedrini facevano pendere definitivamente l’ago della bilancia dalla parte delle ragazze di Montuschi, che potevano così amministrare il vantaggio fino alla sirena finale. Una vittoria bella oltre che importante per l’Aics, che cancella i passaggi a vuoto avuti contro Budrio e rilancia con vigore la squadra per un finale di stagione che si prospetta più che mai interessante.

Basket Academy Mirabello – Aics Forlì 36-58

(11-13, 17-32, 26-38)

Mirabello: Maini 6, Rusticelli, Malaguti, D’Aloja 4, Zerbini 6, Basaglia 6, Catanese, Taselli 6, Branca, Catanara 6. Coach: Govoni

Forlì: Montanari, Calabrese 3, Sampieri 8, Bozzi 5, Bargellini 8, Cedrini 9, Donati 5, Gnini, Paleari 5, Rossi 14. Coach: Montuschi