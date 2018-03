Basket femminile, l’Aics Forlì soffre contro Ravenna ma non si ferma

Una vittoria sofferta ma molto importante quella ottenuta dall’Aics Basket Forlì contro la giovane e vigorosa Capra Basket Ravenna, in un match altalenante, dove le padrone di casa hanno faticato molto a prendere in mano le redini del match. Non è un bel basket quello che si vede in avvio di partita, squadre molto imprecise sia da una parte che dall’altra; Ravenna costruiva il suo primo mini vantaggio sfruttando al meglio la velocità di Gentile e Rani che in penetrazione creavano più di un grattacapo alla difesa forlivese, Rossi e Calbrese però sull’altro lato del campo facevano sì che la squadra di Montuschi rimanesse attaccata al match riuscendo ad andare al primo riposo sotto di soli 2 punti.

Nel secondo quarto Ravenna provava a scavare un solco con le triple di Maioli, ma di contro l’Aics sfruttava al meglio i propri centimetri in più, e grazie alle belle giocate di Paleari sotto le plance il distacco rimaneva invariato fino al cambio di campo. Era però alla ripresa delle ostilità che la partita cambiava decisamente volto. L’intensità difensiva forlivese si faceva molto più alta ed i canestri di Rossi e Giunchi davano il là alla prima determinante fuga del match portando Forlì all’ultimo riposo in vantaggio di 8 punti. Al rientro in campo l’Aics amministrava al meglio il proprio vantaggio ed i canestri importanti di Sampieri sugellavano una vittoria determinante per la lotta alla seconda posizione in classifica.

Subito dopo la sosta pasquale si tornerà in campo per il recupero del match contro la Futura Faenza che fu rinviato a causa della forte nevicata che colpì il forlivese così come il resto d’Italia, match che potrebbe dare un altro piccolo scatto nella rincorsa alla seconda posizione per la quale sarà determinante l’ultima sfida sul difficilissimo campo della quotata Castel San Pietro.

Aics Forlì – Capra Basket Ravenna 57-50

(16-18, 29-31, 45-37)

Forlì: Montanari, Calabrese 7, Bussi, Sampieri 6, Bozzi 2, Donati 4, Bargellini 1, Gnini 2, Paleari 10, Giunchi 6, Rossi 19. Coach: Montuschi

Ravenna: Balestra 5, Tunguz, Maioli 8, Feliciotto, Suprani 5, Bagioni 2, Gentile 11, Rani 9, Luccaroni, Rossi, Cortesi, Pirazzini 10. Coach: Laghi