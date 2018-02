Basket femminile, l'Aics Forlì supera medicina di misura

L’Aics Forlì vince una partita molto tirata tra le mura amiche contro la Virtus Medicina che seppur in formazione rimaneggiata vende cara la pelle in un match combattuto ma dal punteggio molto basso. E’ l’equilibrio a farla da padrone in avvio di partita, Manzoni da una parte e Calabrese dall’altra muovevano il punteggio con belle giocate, ma era l’imprecisione in fase realizzativa ad essere caratterizzante dei primi 10’ di gioco che si chiudevano sul punteggio di 7-8 in favore delle ospiti. Alla ripresa delle ostilità la squadra di Montuschi appariva maggiormente vigorosa, e grazie a 5 punti consecutivi di Cedrini riusciva a mettere la testa avanti nel match e prendere le redini del gioco.

Una tripla di Gnini consentiva alle padrone di casa di andare al riposo lungo sul punteggio di 21-19. Il trend del poco feeling con il canestro continuava nel terzo quarto dove era una tripla di Gloria Calabrese segnava il primo piccolo strappo del match e l’Aics riusciva ad andare all’ultimo riposo sul +5. Nell’ultimo quarto le belle giocate di Letizia Giunchi e la precisione dalla lunetta consentivano alle padrone di casa di arrivare alla sirena finale con la testa avanti portando a casa 2 punti importanti in vista della difficile trasferta a Cesena di domenica.

Aics Forlì – Virtus Medicina 40-34

(7-8, 21-19, 30-25)

Forli: Montanari 2, Calabrese 9, Rossi 4, Bussi, Sampieri 2, Bozzi 5, Bargellini 2, Cedrini 10, Donati, Giunchi 3, Gnini 3, Zaccheroni. Coach: Montuschi.

Medicina: Cataldo 1, Zalambani 8, Marchi 9, Farisei, Bertaccini 5, Bergami 5, Manzoni 6. Coach: Moretti