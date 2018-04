Basket femminile, l’Aics sbanca Piumazzo nel primo match dei playoff

L’Aics sbanca Piumazzo nell’andata del primo turno dei playoff in un match dalle difficoltà estreme, dove le forlivesi si presentavano prive di Calabrese e Giunchi e con Gnini ancora alle prese con i postumi di un brutto infortunio alla spalla e, se si considera anche l’assenza di coach Montuschi, la vittoria assume ancora più valore.

L’avvio di gara è molto equilibrato, le due squadre che fino ad oggi non si erano ovviamente mai affrontate si studiano molto, e se da una parte le padrone di casa provavano a spostare l’ago della bilancia dalla propria parte grazie ai canestri di Alboni, di contro, i canestri di Bozzi e Cedrini facevano si che le ospiti chiudessero il primo quarto in vantaggio. Nei secondi 10’ di gioco, l’Aics grazie alle giocate di Montanari e Rossi provava a piazzare l’allungo ma di contro trovava l’orgoglio del capitano Reggiani che con 5 punti consecutivi consentiva a Piumazzo di andare al riposo lungo sul +2. Alla ripresa delle ostilità la musica però cambiava decisamente e salviano in cattedra Rossi e Sampieri che siglavano assieme tutti e 13 punti che consentivano il primo importante strappo alle forlivesi che riuscivano ad andare all’ultimo riposo sul +5. Ma Piumazzo non si dava per vinta e provava a rientrare in partita grazie soprattutto ai canestri di un’Alboni particolarmente ispirata ma una tripla ancora di Rossi e due liberi della staffa di Gnini trascinavano Forlì vittoriosa fino alla sirena finale.

Una bella vittoria di fronte a tante difficoltà e su un campo difficile per l’Aics che giovedì alle ore 21.15 al pala Romiti davanti al proprio pubblico proverà a bissare il successo ed a puntare dritta verso la semifinale playoff per andare ancora avanti in una grande stagione dove fino ad oggi le ragazze di coach Montuschi si sono distinte per grinta capacità e determinazione.

Basket Piumazzo – Aics Forlì 42-45

(9-11, 22-20, 28-33)

Piumazzo: Catellani 5, Reggiani 10, Palmieri, Fregni 3, Rossi 5, Catina, Diezzi 3, Tugnoli, Palasciano 2, Calamosca 4, Alboni 10, Marchi.

Forlì: Montanari 5, Bussi, Sampieri 12, Bozzi 6, Bargellini 1, Cedrini 2, Donati, Gnini 2, Paleari 2, Zazccheroni, Agatensi, Rossi 15.