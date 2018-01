Basket femminile, l'Aics vince e convince contro Santarcangelo

Torna alla vittoria l’Aics Forlì, e lo fa con una prova maiuscola e convincente, superando Santarcangelo in un match dove le padrone di casa hanno sempre mantenuto le redini del gioco. Non era facile tornare ai giusti livelli di concentrazione dopo lo stop interno con Castel San Pietro, ma il turno di riposo ha fatto si chele forlivesi potessero ricaricare al meglio le batterie e ripartire col piede giusto per questa seconda parte di stagione.

Forlì comincia bene trovando un buon feeling con il canestro già dalle prime battute, lìintensità di Cedrini e le triple di Bozzi, Rossi e Kulcsar davano il là al primo importante allungo Aics con il primo quarto che si chiudeva con uno scarto di 8 punti. Nella seconda frazione di gioco, Santarcangelo riusciva a prendere maggiormente le misure alle padrone di casa e grazie soprattutto ai canestri di Varlamova e Morigi ricuciva parzialmente lo strappo, ma una tripla di Montanari consentiva di mantenere saldo il vantaggio per le biancoarancio che andavano al riposo lungo sul punteggio di 33-28. Era però nella terza frazione che le ragazze di Montuschi piazzavano lo strappo decisivo, una grande intensità sui due lati del campo, unita a ai canestri importanti di Kulcsar e Donati facevano si che la partita volgesse al termine con il risultato mai in discussione ed il finale 64-50 ne è testimonianza.

Due punti pesanti e risposte importanti in campo per coach Montuschi che ha avuto un ottimo apporto dalle sue senior, ma anche dalla giovane Montanari che finalmente dopo un infortunio che ne ha tormentato la prima parte di stagione sembra aver ritrovato la forma migliore. La vittoria è stata la degna conclusione di una giornata d’oro per l’Aics Forlì che nel pomeriggio aveva visto anche la vittoria al cardiopalma della sua squadra under 18 allenata da Roberto Ceroni che espugnava il campo di Ravenna a fil di sirena