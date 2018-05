Basket femminile, l'Under 14 delle Tigers alle semifinali del Trofeo Emilia Romagna

La squadra under 14 (2004 e 2005) della Libertas Tigers Rosa di Forlì ha affrontato la seconda fase del Trofeo Emilia Romagna vincendo tutte le partite a disposizione ed approdando così alla semifinale dove affronterà le ragazze di Magik Rosa di Parma .Le sfide si giocheranno nei week end con partita di andata a Parma, giunta seconda nell'altro girone, e ritorno nel weekend del 20 maggio sul campo del polisportivo Monti alla Cava. E' stata una grande cavalcata fino ad oggi, con tutte le ragazze che hanno affrontato con impegno e determinazione i match, dimostrando i grandi passi in avanti fatti in questi mesi. Da sottolineare le prestazioni di Silvia Bernabé, Giorgia Forlani, Lisa Battistini, Gaia Zecchini e Anna Balestra, le più preparate dal punto di vista tecnico e fisico, che hanno condotto la squadra a questo risultato insperato guidate dal coach Beppe Balistreri.